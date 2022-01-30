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【速報】広島県呉市で132人感染　30日新型コロナ

2022/1/30 10:56

呉市役所

　広島県呉市は30日、市内で新たに１３２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。うち１人は市上下水道局の職員という。

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