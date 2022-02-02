【速報】島根県で１００人感染、１週間ぶり１００人台 ２日新型コロナ
2022/2/2 10:15
島根県と松江市は２日、新たに１００人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
保健所管内別で、出雲33人、松江26人、県央17人、浜田14人、益田８人、雲南２人。１００人台の感染発表は１週間ぶり。
▶【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
島根県と松江市は２日、新たに１００人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
保健所管内別で、出雲33人、松江26人、県央17人、浜田14人、益田８人、雲南２人。１００人台の感染発表は１週間ぶり。
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