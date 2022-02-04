【速報】広島市681人感染、3人死亡 4日新型コロナ
2022/2/4 10:31
広島市は４日、新型コロナウイルスに６８１人が新たに感染したと発表した。１週間前の１月28日の８７６人より22・３％（１９５人）減った。また、療養中の患者３人が３日に死亡したと明らかにした。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島市は４日、新型コロナウイルスに６８１人が新たに感染したと発表した。１週間前の１月28日の８７６人より22・３％（１９５人）減った。また、療養中の患者３人が３日に死亡したと明らかにした。
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▶広島市681人感染、3人死亡▶福山市175人感染▶呉市55人感染、2人死亡
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広島市は４日、新型コロナウイルスに６８１人が新たに感染したと発表した。１週間前の１月28日の８７６人より22・３％（１９５人）減った。また、療養中の患者３人が３日に死亡したと明らかにした。 `...