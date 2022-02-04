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【速報】広島市681人感染、3人死亡　4日新型コロナ

2022/2/4 10:31

広島市役所

　広島市は４日、新型コロナウイルスに６８１人が新たに感染したと発表した。１週間前の１月28日の８７６人より22・３％（１９５人）減った。また、療養中の患者３人が３日に死亡したと明らかにした。　

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶広島県で感染者の死亡増　2022年48人、専門家「追加接種を」


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