◆男女共同参画入門講座〜すべての人が輝く社会へ ３月５日午後２時、ビデオ会議システム「Ｚｏｏｍ（ズーム）」で開催。講師は県立広島大人間文化学部国際文化学科教授の富田和広さん。無料。２月２６日までに広島市男女共同参画推進センターのホームページから申し込む。先着１２人。同センターＴｅｌ０８２（２４８）３３２０

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