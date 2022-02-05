催し・おでかけ

ステージ・映画

2022/2/5 9:24

　ステージ

　【東広島市】アウトリーチ　ガラコンサート　２３日午後２時半、西条栄町の東広島芸術文化ホールくらら小ホール。演奏者による解説付き。デイヴィッド・Ｒ・ギリングハム「Ｂｌｕｅ　Ｌａｋｅ　ＦａｎｔａｓｉｅｓＩ．Ｆｉｒｅｆｌｙ」、和田薫「ユーフォニアムとマリンバのための三画譚」、Ｆ・ショパン「ノクターン第２０番」、Ｊ・フィールド「ピアノ協奏曲第１番より」ほか。ピアノ／〓川絢子、ユーフォニアム／丸子有美。伴奏（マリンバ）／松尾桜。大学生以上５００円、高校生以下無料（要整理券）。未就学児の入場不可。Ｔｅｌ０８２（４２６）５９９０
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