【速報】山口県内373人感染　8日新型コロナ

山口県で８日、新たに３７３人の新型コロナウイルス感染が確認された。

居住地は下関市１４１人、宇部市53人、山口市36人、山陽小野田市23人、防府市21人、周南市20人、柳井市15人、岩国市13人、萩市11人、下松市９人、長門市と周防大島町が各４人、美祢市、田布施町、平生町、阿武町、愛知県が各３人、和木町と福岡県が各２人、光市、上関町、広島県、大阪府が各１人。

▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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