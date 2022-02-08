【速報】山口県内373人感染 8日新型コロナ
2022/2/8 15:59
山口県で８日、新たに３７３人の新型コロナウイルス感染が確認された。
居住地は下関市１４１人、宇部市53人、山口市36人、山陽小野田市23人、防府市21人、周南市20人、柳井市15人、岩国市13人、萩市11人、下松市９人、長門市と周防大島町が各４人、美祢市、田布施町、平生町、阿武町、愛知県が各３人、和木町と福岡県が各２人、光市、上関町、広島県、大阪府が各１人。
▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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広島県呉市は８日、市内で新たに65人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内の医療機関でのクラスター（感染者集団）発生も公表した。
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