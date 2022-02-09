【速報】広島市で598人感染５人死亡、９日新型コロナ

広島市は９日、新たに５９８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１週間前の２日の４７１人と比べて１２７人増えた。また療養中の患者が７日に２人、８日に３人死亡したと明らかにした。

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶広島県内892人感染７人死亡、２日連続で1000人下回る ８日新型コロナ

▶広島県内でクラスター28件 ８日新型コロナ

