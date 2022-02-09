【速報】広島市で598人感染５人死亡、９日新型コロナ
2022/2/9 10:25
広島市は９日、新たに５９８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１週間前の２日の４７１人と比べて１２７人増えた。また療養中の患者が７日に２人、８日に３人死亡したと明らかにした。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶広島県内892人感染７人死亡、２日連続で1000人下回る ８日新型コロナ
広島市は９日、新たに５９８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１週間前の２日の４７１人と比べて１２７人増えた。また療養中の患者が７日に２人、８日に３人死亡したと明らかにした。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶広島県内892人感染７人死亡、２日連続で1000人下回る ８日新型コロナ
米軍岩国基地（山口県岩国市）は９日、新たに基地関係者10人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 ▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況▶米軍岩国基...
広島市選挙管理委員会は９日、臨時会を開き、２０１９年の参院選広島選挙区の大規模買収事件を巡る沖宗正明氏（70）の辞職で欠員となった市議会の安芸区選挙区（定数４）の補欠選挙を、３月11日告示、20日投...
▶広島市で598人感染５人死亡▶呉市で69人感染▶福山市で146人感染▶ニュースレターなど「中国新聞メルマガ」お申し込み◀
広島県呉市は９日、市内で新たに69人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 ▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況▶広島県内892人感染７人死亡、...
▶島根県で99人感染▶鳥取県で83人感染▶ニュースレターなど「中国新聞メルマガ」お申し込み◀