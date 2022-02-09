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【速報】広島県福山市で146人感染、９日新型コロナ

2022/2/9 10:28

福山市役所

　広島県福山市は９日、市内で新たに１４６人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。感染者が１００人を超えるのは２日連続。　　

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶広島県内892人感染７人死亡、２日連続で1000人下回る　８日新型コロナ

▶広島県内でクラスター28件　８日新型コロナ


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