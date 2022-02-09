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【速報】広島県内1042人感染、3日ぶり千人超す　9日新型コロナ

2022/2/9 17:37

広島県庁

　広島県内で９日、１０４２人の新型コロナウイルス感染が発表された。千人を超えるのは６日（１１０９人）以来３日ぶり。広島市５９８人、福山市１４６人、呉市69人に加えて、県が２２９人の感染確認を発表した。１週間前の２日（１０３１人）と比べると11人増えた。　

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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