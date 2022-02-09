【速報】広島県内1042人感染、3日ぶり千人超す 9日新型コロナ
2022/2/9 17:37
広島県内で９日、１０４２人の新型コロナウイルス感染が発表された。千人を超えるのは６日（１１０９人）以来３日ぶり。広島市５９８人、福山市１４６人、呉市69人に加えて、県が２２９人の感染確認を発表した。１週間前の２日（１０３１人）と比べると11人増えた。
広島県内で９日、１０４２人の新型コロナウイルス感染が発表された。千人を超えるのは６日（１１０９人）以来３日ぶり。広島市５９８人、福山市１４６人、呉市69人に加えて、県が２２９人の感染確認を発表した。１週間前の２日（１０３１人）と比べると11人増えた。
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岡山県で９日、１１３１人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。１日当たりの感染者が千人を超すのは３日ぶりとなる。 岡山市５７８人（居住地確認中）、倉敷市３２９人、津山、総社市各34人、瀬戸内市3...
広島県呉市は９日、市内で新たに69人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
米軍岩国基地（山口県岩国市）は９日、新たに基地関係者10人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 ▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況▶米軍岩国基...