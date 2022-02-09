【続報】広島県内1042人感染５人死亡　９日新型コロナ

広島県内で９日、１０４２人の新型コロナウイルス感染が発表された。千人を超えるのは６日（１１０９人）以来３日ぶり。１週間前の２日（１０３１人）と比べると11人増えた。広島市が１日当たりとしては過去最多となる５人の死亡を公表し、県内の死者の累計は２８２人となった。⇨【詳報】はこちら

１０４２人の居住地は、広島市５９８人▽福山市１４６人▽呉市69人▽東広島市43人▽三原市38人▽府中町27人▽廿日市市25人▽三次市17人▽尾道市15人▽安芸高田市12人▽江田島市10人▽大竹市、海田町各８人▽坂町、熊野町各４人▽竹原市、北広島町、世羅町各３人▽府中市、大阪府各２人▽庄原市、安芸太田町、山口県、埼玉県、兵庫県各１人。