【続報】広島県内1042人感染５人死亡 ９日新型コロナ
2022/2/9 21:08
広島県内で９日、１０４２人の新型コロナウイルス感染が発表された。千人を超えるのは６日（１１０９人）以来３日ぶり。１週間前の２日（１０３１人）と比べると11人増えた。広島市が１日当たりとしては過去最多となる５人の死亡を公表し、県内の死者の累計は２８２人となった。⇨【詳報】はこちら
１０４２人の居住地は、広島市５９８人▽福山市１４６人▽呉市69人▽東広島市43人▽三原市38人▽府中町27人▽廿日市市25人▽三次市17人▽尾道市15人▽安芸高田市12人▽江田島市10人▽大竹市、海田町各８人▽坂町、熊野町各４人▽竹原市、北広島町、世羅町各３人▽府中市、大阪府各２人▽庄原市、安芸太田町、山口県、埼玉県、兵庫県各１人。
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８日午後８時２５分ごろ、広島県世羅町小世良のアルバイト女性（７０）方から出火、木造平屋約１７０平方メートルを全焼した。女性は逃げて無事だった。
広島県内で９日、１０４２人の新型コロナウイルス感染が発表された。千人を超えるのは６日（１１０９人）以来３日ぶり。１週間前の２日（１０３１人）と比べると11人増えた。広島市が１日当たりとしては過去最多...
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広島地検は９日、三原市宮沖４丁目、尾道署地域課の元巡査部長小田原弘和被告（49）＝強制わいせつと住居侵入の罪で起訴＝を広島県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪で追起訴した。 小田原被告は、尾道市内の交番に...