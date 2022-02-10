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【速報】広島県福山市で105人感染　10日新型コロナ

2022/2/10 10:30

福山市役所

　広島県福山市は10日、市内で新たに１０５人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。感染者が１００人を超えるのは３日連続。　

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