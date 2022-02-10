【速報】広島県福山市で105人感染 10日新型コロナ
2022/2/10 10:30
広島県福山市は10日、市内で新たに１０５人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。感染者が１００人を超えるのは３日連続。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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