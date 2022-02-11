【速報】米軍岩国基地で７人感染、11日新型コロナ
2022/2/11 10:49
米軍岩国基地（山口県岩国市）は11日、新たに基地関係者７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶山口県で３２６人感染、防府市の学校や宇部市の施設でクラスター １０日新型コロナ
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