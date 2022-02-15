【速報】岡山県653人感染3人死亡、津山の学校などクラスター 15日新型コロナ
2022/2/15 15:30
岡山県で15日、６５３人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。岡山、倉敷市などで高齢の感染者計３人の死亡も確認された。
感染者６５３人の内訳は、岡山市３７７人（居住地確認中）、倉敷市１４６人、津山市33人、総社市21人、玉野市13人、笠岡、瀬戸内市各９人、赤磐市６人、浅口、美作市各５人、矢掛、和気、吉備中央町各４人、美咲町３人、井原、高梁、新見、真庭市、西粟倉村各２人、備前市、早島、鏡野、勝央町各１人。
新たなクラスター（感染者集団）は６件。岡山市の医療機関で５人と通所介護施設２カ所で各10人と９人、倉敷市の高齢者福祉施設で５人、津山市の学校２校で各６人と５人。
広島県は15日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が新たに22件発生し、計３２０人が感染したと明らかにした。 ▽学校や高齢者施設で
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