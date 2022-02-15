【速報】山口県342人感染　15日新型コロナ

山口県で15日、新たに３４２人の新型コロナウイルス感染が確認された。

居住地は下関市１３３人、宇部市46人、山陽小野田市33人、周南市27人、山口市21人、岩国市18人、下松市16人、柳井市と防府市が各９人、美祢市６人、萩市と平生町が各４人、福岡県３人、光市、千葉県、宮崎県が各２人、長門市、和木町、田布施町、阿武町、広島県、石川県、和歌山県が各１人。

▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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