【速報】広島県福山市で131人感染1人死亡 16日新型コロナ

広島県福山市は16日、新たに１３１人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。５日ぶりに１００人を上回った。また、感染者１人が死亡したと明らかにした。

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