【速報】広島県福山市で131人感染1人死亡 16日新型コロナ
2022/2/16 10:56
広島県福山市は16日、新たに１３１人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。５日ぶりに１００人を上回った。また、感染者１人が死亡したと明らかにした。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶広島県のコロナ死者、１日当たり最多１４人 月別も更新７７人 多くは７０歳以上
▶広島県内でクラスター22件320人感染、学校や高齢者施設 15日新型コロナ
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