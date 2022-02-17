【速報】広島県で896人感染、２人死亡　17日新型コロナ

広島県内で17日、８９６人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が４９４人、県が２３３人、福山市が１０３人、呉市が66人の感染確認を発表した。１週間前の10日（１００８人）と比べて１１２人減った。県が１人、福山市が１人の死亡を公表し、県内の死者の累計は３２９人となった。

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