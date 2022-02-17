【ライブ中継】岸田首相、記者会見　まん延防止１７道府県延長へ

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広島県内で17日、８９６人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が４９４人、県が２３３人、福山市が１０３人、呉市が66人の感染確認を発表した。１週間前の10日（１００８人）と比べて１１２人減っ...
広島市は17日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を新たに５件確認し、計36人が感染したと発表した。内訳は市立小３件（児童計17人と職員１人）、高齢者施設１件（入所者５人と職員３人）、介護...
広島県呉市は17日、市内で新たに66人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、市内の医療機関で１件のクラスター（感染者集団）が発生したと明らかにした。
山口県で17日、新たに313人の新型コロナウイルス感染が確認された。また、下関市は感染者1人が死亡したと公表した。 居住地は下関市１０１人、山口市50人、宇部市47人、山陽小野田市29人、岩国市14...
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広島県呉市は17日、市内で新たに66人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、市内の医療機関で１件のクラスター（感染者集団）が発生したと明らかにした。
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