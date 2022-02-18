トピックス

【速報】広島県で８人死亡、７６４人感染　18日新型コロナ

2022/2/18 18:15

広島県庁

　広島県内で18日、７６４人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が４１０人、県が１８４人、福山市が１３１人、呉市が39人の感染確認を発表した。１週間前の11日（１０８０人）と比べて３１６人減った。県が７人、広島市が１人の計８人の死者を公表し、県内の死者の累計は３３７人となった。⇒【詳報】はこちら
　


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧