【速報】広島県で８人死亡、７６４人感染 18日新型コロナ
2022/2/18 18:15
広島県内で18日、７６４人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が４１０人、県が１８４人、福山市が１３１人、呉市が39人の感染確認を発表した。１週間前の11日（１０８０人）と比べて３１６人減った。県が７人、広島市が１人の計８人の死者を公表し、県内の死者の累計は３３７人となった。⇒【詳報】はこちら
広島県内で18日、７６４人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が４１０人、県が１８４人、福山市が１３１人、呉市が39人の感染確認を発表した。１週間前の11日（１０８０人）と比べて３１６人減った。県が７人、広島市が１人の計８人の死者を公表し、県内の死者の累計は３３７人となった。⇒【詳報】はこちら
広島県内で18日、７６４人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の11日（１０８０人）と比べて３１６人減った。県が７人、広島市が１人の計８人の死亡を公表し、県内の死者の累計は３３７人となった...
鳥取県と鳥取市は18日、新たに１０５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１００人を超えるのは３日連続。地域別では同市など県東部での確認が53人、県中部が９人、米子市など県西部が43人となって...
広島県福山市は18日、市内で新たに１３１人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１００人を上回るのは３日連続。
島根県と松江市は18日、51人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は、松江市26人、浜田市８人、出雲市６人、益田市、邑南町各３人、安来市、隠岐の島町各２人、県外１人。県は、安来市の高齢者...
広島県内で18日、７６４人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が４１０人、県が１８４人、福山市が１３１人、呉市が39人の感染確認を発表した。１週間前の11日（１０８０人）と比べて３１６人減っ...