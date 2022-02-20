【速報】山口県274人感染１人死亡 20日新型コロナ
2022/2/20 15:45
山口県で20日、新たに２７４人の新型コロナウイルス感染が確認された。また下関市は感染者１人が死亡したと明らかにした。
居住地は下関市１０７人、山口市31人、宇部市30人、岩国市22人、山陽小野田市19人、周南市と防府市が各14人、下松市11人、光市８人、柳井市４人、美祢市、周防大島町が各３人、萩市、田布施町、福岡県が各２人、平生町、愛知県が各１人。
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