防府市、５・７％増４６８億円　２０２２年度予算案、２年連続で最大

防府市は２１日、２０２２年度当初予算案を発表した。池田豊市長の１期目最後の当初予算編成となる。一般会計は、新庁舎の建設や新型コロナウイルス対策などが重なり、２１年度当初に比べ５・７％増の４６８億３千万円と２年連続で過去最大を更新した。

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