地域ニュース
江津市、２・８％増１５４億円 ２０２２年度予算案、江の川水害に備え
2022/2/22 9:57
江津市は２１日、２０２２年度当初予算案を発表した。一般会計は１５４億３６００万円で、２１年度当初比２・８％増。５月に市長選を控えるため骨格編成だが、災害復旧などで総額は膨らんだ。１８年の西日本豪雨から水害が相次ぐ江の川の災害への備えとして、内水対策などに力を入れる。
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