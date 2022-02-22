【速報】広島市で２３６人感染、２人死亡 ２２日新型コロナ
2022/2/22 10:36
広島市は22日、新たに２３６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１週間前の15日の５５３人と比べて３１７人減った。また、療養中だった患者２人の死亡を公表した。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島市は22日、新たに２３６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１週間前の15日の５５３人と比べて３１７人減った。また、療養中だった患者２人の死亡を公表した。
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