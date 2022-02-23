【速報】米軍岩国基地で19人感染、18〜22日合計　新型コロナ

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米軍岩国基地
米軍岩国基地（岩国市）は23日、18〜22日の５日間に新たに基地関係者19人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶山口県で319人感染1人死亡、23日新型コロナ
島根県と松江市は23日、新たに84人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は松江、雲南市各23人、出雲市19人、安来市13人、浜田市、奥出雲町、邑南町各２人。県は、出雲市内の高齢者福祉施設...
広島県内で23日、８０１人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が４０６人、県が１７６人、福山市が１２２人、呉市が97人の感染確認を発表した。１週間前の16日（９７２人）と比べて１７１人減った...
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山口県で23日、新たに３１９人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市１４２人、岩国市40人、山口市33人、宇部市31人、防府市14人、周南市と山陽小野田市が各12人、美祢市８人、萩市７...
岡山県で23日、７１０人の新型コロナウイルス感染が確認された。また県と岡山市、倉敷市が感染者各１人の死亡を明らかにした。 岡山市３７２人（居住地確認中）、倉敷市１６６人、津山市21人、玉野市18人、...
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