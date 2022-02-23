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【速報】米軍岩国基地で19人感染、18〜22日合計　新型コロナ

2022/2/23 16:45

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（岩国市）は23日、18〜22日の５日間に新たに基地関係者19人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。

▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶山口県で319人感染1人死亡、23日新型コロナ


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