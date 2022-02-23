【速報】広島県内で801人感染10人死亡　23日新型コロナ

広島県内で23日、８０１人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が４０６人、県が１７６人、福山市が１２２人、呉市が97人の感染確認を発表した。１週間前の16日（９７２人）と比べて１７１人減った。県が７人、広島市が２人、呉市が１人の計10人の死者を公表し、県内の死者の累計は３７４人となった。

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