【速報】広島市291人感染、福山市120人感染、呉市59人感染　25日新型コロナ

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▶広島市で291人感染 25日新型コロナ
▶福山市で120人感染、１人死亡 25日新型コロナ
▶呉市で59人感染、１人死亡 25日新型コロナ
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岡山県で25日、新たに６１７人の新型コロナウイルス感染と３人の死亡が発表された。
山口県で25日、新たに２８８人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市１１７人、山口市39人、宇部市24人、岩国市22人、周南市16人、山陽小野田市15人、柳井市10人、萩市８人、光市、...
米軍岩国基地（山口県岩国市）は25日、新たに基地関係者12人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況▶ニュースレ...
▶広島市で291人感染 25日新型コロナ▶福山市で120人感染、１人死亡 25日新型コロナ▶呉市で59人感染、１人死亡 25日新型コロナ▶ニュースレター...
広島市は25日、新たに２９１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１週間前の18日の４１０人から１１９人減った。また、22日に公表した１人の感染を取り下げた。 ▶【グラフ】広島県の...
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