  • トップ >
  • トピックス >
  • 【速報】広島市291人感染、福山市120人感染、呉市59人感染　25日新型コロナ

トピックス

【速報】広島市291人感染、福山市120人感染、呉市59人感染　25日新型コロナ

2022/2/25 10:55

▶広島市で291人感染　25日新型コロナ

▶福山市で120人感染、１人死亡　25日新型コロナ

▶呉市で59人感染、１人死亡　25日新型コロナ

▶ニュースレターなど「中国新聞メルマガ」お申し込み◀


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧