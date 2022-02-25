【速報】広島県福山市で１２０人感染、１人死亡 ２５日新型コロナ

広島県福山市は25日、市内で新たに１２０人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。４日続けて１００人を上回った。うち１人が重症という。また感染した１人が死亡したと明らかにした。

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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