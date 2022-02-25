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【速報】米軍岩国基地で１２人感染　２５日新型コロナ

2022/2/25 11:02

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（山口県岩国市）は25日、新たに基地関係者12人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。

▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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