【速報】山口県で288人感染２人死亡、25日新型コロナ
2022/2/25 15:48
山口県で25日、新たに２８８人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市１１７人、山口市39人、宇部市24人、岩国市22人、周南市16人、山陽小野田市15人、柳井市10人、萩市８人、光市、防府市、美祢市、平生町が各７人、下松市４人、周防大島町、広島県、滋賀県、福岡県、鹿児島県が各１人。
90代と１００代の男性が亡くなり、県内の死者は計１２３人となった。
また、県は２月24日に公表した宇部市の10歳未満の女性１人について、ＰＣＲ検査の結果、陰性だったとして、感染を取り下げた。
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