【速報】島根県70人感染　26日新型コロナ

島根県と松江市は26日、新たに70人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。保健所管内別で、松江34人、雲南18人、出雲11人、県央４人、浜田２人、益田１人。２月の感染者は計１９９１人となった。

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