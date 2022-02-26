【速報】島根県70人感染 26日新型コロナ
2022/2/26 10:22
島根県と松江市は26日、新たに70人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。保健所管内別で、松江34人、雲南18人、出雲11人、県央４人、浜田２人、益田１人。２月の感染者は計１９９１人となった。
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