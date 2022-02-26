【速報】広島県福山市で128人感染２人死亡 26日新型コロナ
2022/2/26 11:14
広島県福山市は26日、市内で新たに１２８人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１００人を超えるのは５日連続。また、２人の死亡も明らかにした。
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