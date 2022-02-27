【速報】島根県87人感染　27日新型コロナ

島根県と松江市は27日、新たに87人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。保健所管内別では、松江49人、出雲19人、雲南14人、県央４人、浜田１人。

▶【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶島根県で70人感染、松江市の施設でクラスター 26日新型コロナ

▶島根県で86人感染、出雲市立小学校などでクラスター 25日新型コロナ

▶▶ニュースレターなど「中国新聞メルマガ」お申し込み◀

