【速報】島根県87人感染 27日新型コロナ
2022/2/27 10:11
島根県と松江市は27日、新たに87人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。保健所管内別では、松江49人、出雲19人、雲南14人、県央４人、浜田１人。
▶【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶島根県で70人感染、松江市の施設でクラスター 26日新型コロナ
▶島根県で86人感染、出雲市立小学校などでクラスター 25日新型コロナ
島根県と松江市は27日、新たに87人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。保健所管内別では、松江49人、出雲19人、雲南14人、県央４人、浜田１人。
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岡山県内で２７日、新たに５６２人の新型コロナウイルス感染が確認された。岡山市は６人の死亡も発表した。
広島県内で27日、８３７人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の20日（７７１人）と比べて66人増えた。広島市が４４１人、県が１８４人、福山市が１３２人、呉市が80人の感染確認を発表した。...
山口県で27日、新たに２５８人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市87人、宇部市33人、山口市27人、岩国市24人、防府市19人、周南市16人、山陽小野田市と平生町が各９人、光市と美...
広島県呉市は27日、市内で新たに80人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、26日に感染者１人が亡くなったと明らかにした。市内の死者は39人となった。
自民党の安倍晋三元首相は27日のフジテレビ番組で、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の一部が採用している、米国の核兵器を自国領土内に配備して共同運用する「核共有」政策について日本でも議論すべきだとの...