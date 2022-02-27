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【速報】広島市で441人感染　27日新型コロナ

2022/2/27 10:11

広島市役所

　広島市は27日、新たに４４１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１週間前の20日の４０３人から38人増えた。　

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