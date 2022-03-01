【速報】岡山県576人感染 １日新型コロナ
2022/3/1 15:57
岡山県で１日、５７６人の新型コロナウイルスの感染が明らかになった。
岡山市３１１人（居住地確認中）、倉敷市１１１人、津山市25人、真庭市21人、瀬戸内市18人、総社市15人、美作市と和気、里庄町各10人、赤磐市７人、早島町６人、笠岡、井原市各５人、玉野、浅口市と美咲町各４人、備前市３人、吉備中央町２人、新見市と矢掛、奈義、久米南町、県外在住者各１人。
新たなクラスター（感染者集団）は２件。和気町の会社５人、同町の学校６人。
▶【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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