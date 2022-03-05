【速報】山口県で299人感染１人死亡、５日新型コロナ

山口県で５日、新たに２９９人の新型コロナウイルス感染が確認された。90代女性が亡くなり、死者は１３７人となった。

新たな感染者の居住地は下関市１４１人、周南市41人、岩国市26人、山口市24人、防府市14人、宇部市13人、光市と美祢市が各７人、萩市６人、平生町５人、下松市と山陽小野田市が各４人、和木町と田布施町が各２人、広島県、福岡県、神奈川県が各１人。



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