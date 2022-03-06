地域ニュース

【写真集】勇壮オオワシ、三次で確認

2022/3/6 0:16
上空を舞うオオワシ＝２月14日、三次市（新堂雅彦さん撮影）

上空を舞うオオワシ＝２月14日、三次市（新堂雅彦さん撮影）

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  • 対岸の枝に止まったオオワシ。黄色のくちばしが特徴的＝１月２９日、三次市（福田哲彦さん撮影）
  • 斜面をバックに飛ぶオオワシ＝１月29日、三次市（福田哲彦さん撮影）
  • 左側の枝から飛び立つオオワシ＝１月29日、三次市（福田哲彦さん撮影）
  • 勇壮に飛ぶオオワシ。翼の裏に若鳥を示す白い模様が見える＝２月２０日＝三次市（福田哲彦さん撮影）
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