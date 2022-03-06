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【速報】鳥取県で77人感染　６日新型コロナ

2022/3/6 10:32

鳥取県庁

　鳥取県は６日、新たに77人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。鳥取市など県東部での確認が30人、県中部が13人、県西部が34人。　


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