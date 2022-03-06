【速報】鳥取県で77人感染　６日新型コロナ

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鳥取県庁
鳥取県は６日、新たに77人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。鳥取市など県東部での確認が30人、県中部が13人、県西部が34人。
▶広島市348人感染、１人死亡 ６日新型コロナ▶福山市で114人感染 ６日新型コロナ▶呉市で46人感染 ６日新型コロナ▶ニュースレターなど「中国新聞メル...
広島県福山市は６日、市内で新たに１１４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。３日続けて１００人を超えた。
広島県呉市は６日、市内で新たに46人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
▶島根県106人感染 ６日新型コロナ▶鳥取県で77人感染 ６日新型コロナ▶ニュースレターなど「中国新聞メルマガ」お申し込み◀
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広島県福山市は６日、市内で新たに１１４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。３日続けて１００人を超えた。
広島県呉市は６日、市内で新たに46人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
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鳥取県は６日、新たに77人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。鳥取市など県東部での確認が30人、県中部が13人、県西部が34人。