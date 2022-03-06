トピックス

【速報】広島県福山市で114人感染　６日新型コロナ

2022/3/6 11:07

福山市役所

　広島県福山市は６日、市内で新たに１１４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。３日続けて１００人を超えた。


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧