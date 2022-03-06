【速報】山口県で285人感染、6日新型コロナ
2022/3/6 15:28
山口県で６日、新たに２８５人の新型コロナウイルス感染が確認された。⇨【詳報】大学生仲間の旅行クラスター発生、山口県の６日新型コロナ
居住地は下関市１６２人、周南市23人、山口市22人、岩国市21人、防府市15人、宇部市12人、萩市６人、美祢市５人、柳井市と山陽小野田市が各４人、下松市と長門市、平生町が各２人、光市と和木町、広島県、大分県、宮崎県が各１人。
▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
山口県で６日、新たに２８５人の新型コロナウイルス感染が確認された。⇨【詳報】大学生仲間の旅行クラスター発生、山口県の６日新型コロナ
居住地は下関市１６２人、周南市23人、山口市22人、岩国市21人、防府市15人、宇部市12人、萩市６人、美祢市５人、柳井市と山陽小野田市が各４人、下松市と長門市、平生町が各２人、光市と和木町、広島県、大分県、宮崎県が各１人。
▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県福山市は６日、市内で新たに１１４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。３日続けて１００人を超えた。
６日午後４時20分ごろ、庄原市西城町のＪＲ芸備線備後落合―道後山間で、備後落合発新見行きの普通列車の運転士から「線路脇に落石とみられる石があった」と連絡があった。ＪＲ西日本岡山支社によると、この影響...
山口県で６日、新たに２８５人の新型コロナウイルス感染が確認された。先週の同じ曜日に比べ27人増えた。70代女性が亡くなり、県内の死者は計１３８人となった。
岡山県で６日、新たに４８５人の新型コロナウイルス感染が発表された。また、県が１人、岡山市が２人の患者の死亡をそれぞれ発表した。
広島県内で６日、新たに６８０人の新型コロナウイルス感染が発表された。午前に公表された広島市３４８人、呉市46人、福山市１１４人に加えて、県が午後に１７２人の感染を公表した。１週間前の27日（８３７人...