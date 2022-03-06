【速報】山口県で285人感染、6日新型コロナ

山口県で６日、新たに２８５人の新型コロナウイルス感染が確認された。⇨【詳報】大学生仲間の旅行クラスター発生、山口県の６日新型コロナ

居住地は下関市１６２人、周南市23人、山口市22人、岩国市21人、防府市15人、宇部市12人、萩市６人、美祢市５人、柳井市と山陽小野田市が各４人、下松市と長門市、平生町が各２人、光市と和木町、広島県、大分県、宮崎県が各１人。



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