【速報】広島県で６８０人感染３人死亡、６日新型コロナ

広島県内で６日、新たに６８０人の新型コロナウイルス感染が発表された。午前に公表された広島市３４８人、呉市46人、福山市１１４人に加えて、県が午後に１７２人の感染を公表した。１週間前の27日（８３７人）と比べて１５７人減った。

また、県が２人、広島市が１人の死亡を公表した。県内の死者の累計は４１１人となった。



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