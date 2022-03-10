【速報】広島県福山市で129人感染 10日新型コロナ
2022/3/10 9:56
広島県福山市は10日、市内で新たに１２９人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の３日（90人）と比べて39人増えた。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶トレー介する現金やり取り「意味がない」 コロナ対策の必要・不要
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