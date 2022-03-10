【速報】広島県内で855人感染、10日新型コロナ
2022/3/10 19:20
広島県内で10日、８５５人の新型コロナウイルス感染が発表された。⇨【詳報】はこちら
広島市が４４１人、県が２５７人、福山市が１２９人、呉市が28人の感染確認を発表した。１週間前の３日（７６２人）と比べて93人増えた。死者の公表はなかった。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県内で10日、８５５人の新型コロナウイルス感染が発表された。⇨【詳報】はこちら
広島市が４４１人、県が２５７人、福山市が１２９人、呉市が28人の感染確認を発表した。１週間前の３日（７６２人）と比べて93人増えた。死者の公表はなかった。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県内で10日、８５５人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の３日（７６２人）と比べて93人増えた。死者の公表はなかった。
広島県福山市は10日、市内で新たに１２９人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の３日（90人）と比べて39人増えた。
島根県と松江市は10日、新たに95人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は、松江市と出雲市が各40人、安来市６人、益田市４人、奥出雲町２人、浜田市、大田市、県外が各１人。松江市の保育施設...
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