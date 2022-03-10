【速報】広島県内で855人感染、10日新型コロナ

広島県内で10日、８５５人の新型コロナウイルス感染が発表された。⇨【詳報】はこちら

広島市が４４１人、県が２５７人、福山市が１２９人、呉市が28人の感染確認を発表した。１週間前の３日（７６２人）と比べて93人増えた。死者の公表はなかった。



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