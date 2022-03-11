【速報】山口県250人感染1人死亡 11日新型コロナ
2022/3/11 15:34
山口県で11日、新たに２５０人の新型コロナウイルス感染が確認された。80代女性が亡くなり、死者は１４９人となった。
新たな感染者の居住地は下関市１４２人、岩国市18人、周南市17人、山口市16人、防府市15人、宇部市12人、下松市６人、山陽小野田市と萩市が各５人、柳井市４人、光市３人、美祢市、長門市、和木町、周防大島町、広島県、神奈川県、長崎県が各１人。
山口県で11日、新たに２５０人の新型コロナウイルス感染が確認された。80代女性が亡くなり、死者は１４９人となった。
新たな感染者の居住地は下関市１４２人、岩国市18人、周南市17人、山口市16人、防府市15人、宇部市12人、下松市６人、山陽小野田市と萩市が各５人、柳井市４人、光市３人、美祢市、長門市、和木町、周防大島町、広島県、神奈川県、長崎県が各１人。
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