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【速報】山口県250人感染1人死亡　11日新型コロナ

2022/3/11 15:34

山口県庁

　山口県で11日、新たに２５０人の新型コロナウイルス感染が確認された。80代女性が亡くなり、死者は１４９人となった。

　新たな感染者の居住地は下関市１４２人、岩国市18人、周南市17人、山口市16人、防府市15人、宇部市12人、下松市６人、山陽小野田市と萩市が各５人、柳井市４人、光市３人、美祢市、長門市、和木町、周防大島町、広島県、神奈川県、長崎県が各１人。　

▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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