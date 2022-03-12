岡山県538人感染1人死亡、学校などクラスター3件　12日新型コロナ　

岡山県で12日、新たに５３８人の新型コロナウイルス感染と感染者１人の死亡が明らかになった。

感染者の内訳は岡山市２５５人、倉敷市１４０人、津山市23人、赤磐市18人、玉野市17人、総社市15人、備前市13人、笠岡市12人、美作市10人、真庭市９人、井原市５人、美咲町４人、早島、久米南町各３人、高梁、瀬戸内市各２人、和気、里庄、矢掛、勝央、奈義、吉備中央町、県外各１人。１人の死亡は岡山市が発表した。

新たなクラスター（感染者集団）は３件判明。岡山市の２カ所の高齢者入所施設でそれぞれ８人と７人、真庭市の学校で10人の感染が明らかになった。

▶【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

