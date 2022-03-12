岡山県538人感染1人死亡、学校などクラスター3件 12日新型コロナ
2022/3/12 15:59
岡山県で12日、新たに５３８人の新型コロナウイルス感染と感染者１人の死亡が明らかになった。
感染者の内訳は岡山市２５５人、倉敷市１４０人、津山市23人、赤磐市18人、玉野市17人、総社市15人、備前市13人、笠岡市12人、美作市10人、真庭市９人、井原市５人、美咲町４人、早島、久米南町各３人、高梁、瀬戸内市各２人、和気、里庄、矢掛、勝央、奈義、吉備中央町、県外各１人。１人の死亡は岡山市が発表した。
新たなクラスター（感染者集団）は３件判明。岡山市の２カ所の高齢者入所施設でそれぞれ８人と７人、真庭市の学校で10人の感染が明らかになった。
島根県と松江市は12日、新たに１０８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は松江市50人、出雲市35人、浜田、安来市が各７人、益田、雲南市が各２人、大田、江津市、奥出雲、邑南町、県外が各...
広島県内で12日、７２８人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が３４８人、県が２２６人、福山市が１１２人、呉市が42人の感染確認を発表した。１週間前の５日（６１４人）と比べて１１４人増えた。...
山口県で12日、新たに３０３人の新型コロナウイルス感染が確認された。
岡山県で12日、新たに５３８人の新型コロナウイルス感染と感染者１人の死亡が明らかになった。 感染者の内訳は岡山市２５５人、倉敷市１４０人、津山市23人、赤磐市18人、玉野市17人、総社市15人、備前...
▶広島市で348人感染 12日新型コロナ▶福山市で112人感染１人死亡 12日新型コロナ▶呉市で42人感染 12日新型コロナ▶ニュースレターなど「中国新...