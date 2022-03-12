【速報】広島県内728人感染4人死亡 12日新型コロナ
2022/3/12 17:25
広島県内で12日、７２８人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が３４８人、県が２２６人、福山市が１１２人、呉市が42人の感染確認を発表した。１週間前の５日（６１４人）と比べて１１４人増えた。県が３人、福山市が１人の計４人の死者を公表し、県内の死者の累計は４２７人となった。
広島県内で12日、７２８人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が３４８人、県が２２６人、福山市が１１２人、呉市が42人の感染確認を発表した。１週間前の５日（６１４人）と比べて１１４人増えた。県が３人、福山市が１人の計４人の死者を公表し、県内の死者の累計は４２７人となった。
島根県と松江市は12日、新たに１０８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は松江市50人、出雲市35人、浜田、安来市が各７人、益田、雲南市が各２人、大田、江津市、奥出雲、邑南町、県外が各...
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山口県で12日、新たに３０３人の新型コロナウイルス感染が確認された。
岡山県で12日、新たに５３８人の新型コロナウイルス感染と感染者１人の死亡が明らかになった。 感染者の内訳は岡山市２５５人、倉敷市１４０人、津山市23人、赤磐市18人、玉野市17人、総社市15人、備前...
▶広島市で348人感染 12日新型コロナ▶福山市で112人感染１人死亡 12日新型コロナ▶呉市で42人感染 12日新型コロナ▶ニュースレターなど「中国新...