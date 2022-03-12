【速報】広島県内728人感染4人死亡　12日新型コロナ

広島県内で12日、７２８人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が３４８人、県が２２６人、福山市が１１２人、呉市が42人の感染確認を発表した。１週間前の５日（６１４人）と比べて１１４人増えた。県が３人、福山市が１人の計４人の死者を公表し、県内の死者の累計は４２７人となった。

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

