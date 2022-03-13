【速報】山口県265人感染2人死亡、クラスター2件　13日新型コロナ

山口県で13日、新たに２６５人の新型コロナウイルス感染が確認された。うち１人は再陽性。先週の同じ曜日に比べ20人減った。90代女性と70代男性が亡くなり、死者は計１５１人となった。

新たな感染者の居住地は下関市１６２人、山口市21人、岩国市18人、周南市12人、宇部市９人、下松市８人、防府市、萩市、周防大島町が各６人、山陽小野田市５人、光市４人、平生町３人、広島県２人、柳井市、和木町、長崎県が各１人。山口市の就学前施設と下関市の障害者通所施設でクラスター（感染者集団）が発生した。