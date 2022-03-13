【速報】山口県265人感染2人死亡、クラスター2件 13日新型コロナ
2022/3/13 16:07
山口県で13日、新たに２６５人の新型コロナウイルス感染が確認された。うち１人は再陽性。先週の同じ曜日に比べ20人減った。90代女性と70代男性が亡くなり、死者は計１５１人となった。
新たな感染者の居住地は下関市１６２人、山口市21人、岩国市18人、周南市12人、宇部市９人、下松市８人、防府市、萩市、周防大島町が各６人、山陽小野田市５人、光市４人、平生町３人、広島県２人、柳井市、和木町、長崎県が各１人。山口市の就学前施設と下関市の障害者通所施設でクラスター（感染者集団）が発生した。
広島県内で13日、６６２人の新型コロナウイルス感染が発表された。広島市が３１９人、県が１７１人、福山市が１３８人、呉市が34人の感染確認を発表した。１週間前の６日（６８０人）と比べて18人減った。県...
広島県呉市は13日、市内で新たに34人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
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岡山県で13日、新たに４５７人の新型コロナウイルス感染と感染者１人の死亡が明らかになった。 感染者の内訳は、岡山市２０８人（居住地調査中）、倉敷市１２２人、津山市24人、総社市20人、赤磐市17人、...
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