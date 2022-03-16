地域ニュース
広島市で４４３人、呉市で７７人感染 １６日新型コロナ
2022/3/16 11:23
16日午前11時20分現在、広島市で４４３人、呉市で77人の新型コロナウイルス感染が発表されている。
広島県内では先に福山市が1日当たりで過去最多となる１９２人の新規感染と１人の死亡を発表。他市町の状況については、県が同日午後に発表を予定している。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
16日午前11時20分現在、広島市で４４３人、呉市で77人の新型コロナウイルス感染が発表されている。
広島県内では先に福山市が1日当たりで過去最多となる１９２人の新規感染と１人の死亡を発表。他市町の状況については、県が同日午後に発表を予定している。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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【図】新型コロナウイルスの感染状況
2.紙屋町・堀川町（広島市中区）エリア、午後８時台※ソフトバンク子会社「Ａｇｏｏｐ（アグープ）」（東京都）の持つ、スマートフォン位置情報データを利用【グラフで見る】広島県の新型コロナウイルス感染者数...
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