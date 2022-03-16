広島市で４４３人、呉市で７７人感染　１６日新型コロナ

16日午前11時20分現在、広島市で４４３人、呉市で77人の新型コロナウイルス感染が発表されている。



広島県内では先に福山市が1日当たりで過去最多となる１９２人の新規感染と１人の死亡を発表。他市町の状況については、県が同日午後に発表を予定している。



▶広島市で443人感染

▶呉市で77人感染

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶ニュースレターなど「中国新聞メルマガ」お申し込み◀



