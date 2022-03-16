【速報】広島県内で952人感染２人死亡 16日新型コロナ、1週間前と比べ139人増
2022/3/16 17:44
広島県内で16日、９５２人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の９日（８１３人）と比べて１３９人増えた。県が１人、福山市が１人の計２人の死者を公表し、県内の死者の累計は４３１人となった。
９５２人の居住地は、広島市４４３人▽福山市１９２人▽呉市77人▽尾道市44人▽東広島市39人▽廿日市市27人▽三原市23人▽府中町16人▽海田町15人▽大竹市13人▽神石高原町12人▽三次市11人▽世羅町７人▽府中市６人▽熊野町６人▽竹原市４人▽庄原市４人▽安芸高田市４人▽北広島町４人▽坂町２人▽江田島市１人▽大崎上島町１人。県外は徳島県１人だった。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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