【速報】広島県福山市で189人感染、17日新型コロナ 過去最多の前日に次ぐ多さ
2022/3/17 10:15
広島県福山市は17日、市内で新たに１８９人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。過去最多だった16日の１９２人に次いで２番目に多い。１週間前の10日（１２９人）と比べて60人増えた。
▶広島県内952人感染2人死亡、海保大学校などでクラスター 16日新型コロナ
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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