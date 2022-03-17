【速報】広島県福山市で189人感染、17日新型コロナ 過去最多の前日に次ぐ多さ

広島県福山市は17日、市内で新たに１８９人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。過去最多だった16日の１９２人に次いで２番目に多い。１週間前の10日（１２９人）と比べて60人増えた。



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