【速報】広島市で３６５人感染、１８日新型コロナ

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広島市役所
広島市は18日、新型コロナウイルスに新たに３６５人が感染したと発表した。
▶広島県内で950人感染 17日新型コロナ、１週間前より95人増
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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広島県内では18日午前11時現在、広島市で365人、福山市161人、呉市40人の新型コロナウイルス感染が発表されている。福山市では１人の死亡も公表された。他市町の状況については、県が午後に発表を予定...
広島県呉市は18日、市内で新たに40人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 ▶広島県内で950人感染 17日新型コロナ、１週間前より95人増▶【グラフ】広島県の新型コロ...
山陰地方で18日午前10時40分現在、島根県で93人、鳥取県で79人の新型コロナウイルス感染が発表されている。▶島根県で93人感染▶鳥取県で79人感染▶ニュースレ...
鳥取県は18日、新たに79人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。鳥取市など県東部での確認が43人、県中部が７人、県西部が29人。 ▶鳥取県で74人感染、17日新型コロナ▶...
広島県福山市は18日、市内で新たに１６１人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の11日（１２９人）と比べ32人多く、１００人を上回るのは４日連続。また患者１人が死亡したと明らかに...
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