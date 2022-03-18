【速報】広島県福山市で161人感染１人死亡　18日新型コロナ

広島県福山市は18日、市内で新たに１６１人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の11日（１２９人）と比べ32人多く、１００人を上回るのは４日連続。また患者１人が死亡したと明らかにした。



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